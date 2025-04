Poços de Caldas se prepara para receber turistas na Semana Santa

Com a proximidade da Semana Santa, celebrada entre os dias 18 e 20 de março, estendendo-se até o feriado de Tiradentes, em 21 de abril, Poços de Caldas se prepara para um período de intensa movimentação turística. A cidade, reconhecida por sua infraestrutura turística, cultura, águas termais, comércio e qualidade de vida, espera receber milhares de visitantes durante o feriado prolongado.

Poços de Caldas, que recebe anualmente milhares de visitantes, manteve sua posição na categoria A do Mapa do Turismo Brasileiro, confirmando sua relevância entre os principais destinos turísticos do país.

O impacto econômico da Semana Santa também deve crescer. Em 2024, a programação movimentou aproximadamente R$ 5 bilhões, beneficiando setores como hotelaria, gastronomia e transporte. Neste ano, a expectativa é ainda maior, especialmente devido ao calendário favorável, que possibilita um período prolongado de visitação.

A Semana Santa não é apenas um momento de reflexão e celebração religiosa, mas também uma oportunidade de fortalecimento do turismo na cidade. Poços de Caldas já se destaca como um dos principais destinos mineiros, e, durante esse período, os turistas podem vivenciar diversas tradições religiosas, como missas solenes e encenações da Paixão de Cristo.

Além das celebrações religiosas, a cidade oferece uma ampla variedade de atrações turísticas. O secretário de Turismo de Poços de Caldas, Arison Siqueira, expressa otimismo quanto ao movimento e destaca as diversas opções de lazer para os visitantes. Além de pontos tradicionais como o teleférico, a Fonte dos Amores, o Véu das Noivas e o Parque do Cristo, a Secretaria de Turismo recomenda passeios pelo roteiro de Turismo Rural, que inclui visitas a cachaçarias, fazendas de café, queijarias e produtores de azeites artesanais.

Os empresários do setor turístico esperam uma ocupação expressiva nas acomodações disponíveis, reforçando a importância do feriado para a economia local.

Para mais informações sobre a programação e roteiros turísticos, os visitantes podem se dirigir ao Centro de Informações Turísticas (CIT), localizado na antiga estação ferroviária Fepasa/Mogiana, ou entrar em contato pelo telefone (35) 3697-2300.

