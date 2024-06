Poços de Caldas sedia de 07 a 09 de junho o 13º Encontro de Brasília

Poços de Caldas sedia o 13º Encontro de Brasília, Comemoraçao VW Brasilia Brasil, que começa nesta sexta-feira e vai até domingo (07 a 09). Diversos veículos antigos vindos de vários estados já chegaram ao Hotel Floresta, local de concentração das Brasílias e outros modelos clássicos.

Além da exposição dos veículos, a programação inclui um desfile das raridades pelas ruas centrais, um baile, apresentações de bandas, incluindo uma banda cover dos Mamonas Assassinas, premiação dos participantes e estandes com diversos produtos, peças, roupas e acessórios.

A população terá a oportunidade de apreciar as relíquias e conhecer de perto uma Brasília Limousine. Outros grandes atrativos do evento serão, a raríssima Brasília com quatro portas e a famosa Brasília amarela, usada pelo grupo Mamonas Assassinas.

“Essas são apenas algumas das muitas atrações que preparamos para os visitantes e participantes”, salienta o organizador e presidente do Brasa Clube, Paulo Sérgio Lopes. O evento conta ainda com a participação especial de diversos apoiadores e estabelecimentos comerciais da cidade.

