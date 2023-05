Poços de Caldas será representada pela Unimed na final do Coopsportes em BH

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Unimed Poços de Caldas é finalista na 19ª edição do Coopsportes – Esportes Cooperativos de Minas Gerais, promovido pelo Sistema Ocemg. A cooperativa de saúde conquistou vaga na final para as modalidades de Futsal Masculino, Xadrez, Tênis de Mesa, Vôlei de Dupla Feminino e Masculino.

A etapa classificatória do Sul/Sudoeste de Minas foi realizada no último sábado (06), na Associação Atlética Caldense e reuniu mais de 250 atletas. Além da Unimed, participaram da disputa: Cocarive (Carmo de Minas), Sicoob Credicarmo (Carmo do Rio Claro), Sicoob Credivar (Varginha), Sicoob Nosso Crédito (São Sebastião do Paraíso), Sicoob Acicredi (Guaxupé), Coopfam (Poço Fundo), Sicoob Credialp (Alpinópolis), Coopervass (São Gonçalo do Sapucaí), Sicoob Credinter (Guaranésia) e Sicoob Copersul (Três Pontas). A final será nos dias 1º, 2 e 3 de setembro em Belo Horizonte.

O evento tem como objetivo despertar no sistema cooperativista, o interesse pela educação e prática do esporte, estimular a integração de dirigentes, funcionários e cooperados das cooperativas do Estado de Minas Gerais e contribuir para a difusão e consolidação da prática desportiva.

Fonte: Assessoria de Imprensa Unimed Poços de Caldas

Beatriz Aquino