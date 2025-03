Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Prefeito Paulo Ney, acompanhado de representantes do Cidep (Centro Integrado de Desenvolvimento de Esporte Paralímpico), assinou nesta terça-feira um importante documento no Centro de Treinamentos do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), confirmando que Poços de Caldas será uma das sedes do Festival Paralímpico 2025, que acontecerá nos meses de junho e setembro. O evento, que tem como objetivo promover a inclusão de atletas com deficiência, ocorrerá simultaneamente em várias cidades do Brasil, destacando a força do paradesporto no país.

A Secretária de Esportes, Zélia Moreira, e a Secretária de Assistência Social, Marcela Carvalho, também marcaram presença na assinatura do documento.

“É com muita alegria que anunciamos que Poços de Caldas será sede do Festival Paralímpico 2025. Quero agradecer ao Comitê Paralímpico Brasileiro, que tem sido um grande parceiro, e, principalmente, ao Cidep, uma instituição de renome, que foi fundamental para trazer mais uma vez esse evento importante para nossa cidade. O Festival Paralímpico oferece uma oportunidade única para crianças e jovens vivenciarem o espírito do esporte inclusivo e paradesportivo, e estamos muito honrados em fazer parte desse movimento”, declarou o Prefeito Paulo Ney.

Além de proporcionar um espaço para a prática de diversas modalidades paralímpicas, o Festival Paralímpico tem o propósito de reforçar a importância da inclusão social e da valorização do paradesporto, promovendo a conscientização sobre as potencialidades das pessoas com deficiência.

O presidente do Cidep, Leonardo Souza, destacou a importância do Festival Paralímpico e o impacto positivo do evento na inclusão pelo esporte. “O Festival Paralímpico 2025 será realizado em duas etapas, nos dias 14 de junho e 21 de setembro, reafirmando nosso compromisso com a inclusão e o fortalecimento do paradesporto. Graças ao apoio do Comitê Brasileiro Paralímpico e da Prefeitura Municipal, teremos mais uma vez a oportunidade de proporcionar a crianças e jovens com deficiência a vivência de diversas modalidades esportivas. Mais uma vez trazendo inclusão, através de esporte.”

O evento promete atrair não apenas atletas, mas também um público interessado em vivenciar a experiência do esporte paralímpico, reforçando ainda mais o impacto positivo da inclusão e do esporte na vida de todos.