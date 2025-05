Poços de Caldas tem baixo risco de infestação por Aedes aegypti, aponta segundo LIRAa de 2025

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O segundo Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa) de 2025 foi realizado entre os dias 19 e 23 de maio, pela Secretaria Municipal de Saúde de Poços de Caldas, por meio do Departamento de Vigilância Ambiental. A ação mapeou a presença do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya em diferentes pontos da cidade. Ao todo, 60 agentes vistoriaram 3.557 imóveis em todas as regiões do município.

Principais resultados:

39 focos do mosquito foram encontrados em 32 imóveis.

Apenas 2 focos (7%) estavam em terrenos baldios; a maioria (93%) foi localizada em residências.

61% dos criadouros estavam em depósitos móveis de água, como vasos de plantas, bebedouros de animais e frascos plásticos.

20% eram depósitos removíveis, como pneus, lixo, entulho e sucatas.

De acordo com os critérios do LIRAa, o índice de infestação e a classificação de risco são os seguintes:

*Baixo risco: de 0 a 0,9%

*Médio risco: de 1 a 3,9%

*Alto risco: acima de 3,9%

Poços de Caldas registrou um Índice de Infestação Predial (IIP) de 0,9%, o que posiciona o município em baixo risco. No entanto, regiões específicas, como Leste, Centro e Sul, apresentaram níveis de médio risco, com maior concentração de focos nas áreas Leste e Central.

O supervisor geral do Programa de Controle Vetorial, Robson Rodrigues dos Santos, reforça que a principal forma de combate ao mosquito é a prevenção dentro dos domicílios. Ele orienta a população a manter ações simples, mas fundamentais:

*Vistoriar caixas d’água, calhas e bandejas de geladeiras semanalmente, usando água sanitária na limpeza.

*Armazenar pneus em locais cobertos e eliminar recipientes que acumulam água.

*Tratar piscinas com frequência e manter recicláveis sempre protegidos.

*Fazer inspeções semanais no imóvel para eliminar possíveis criadouros.

“A maioria dos focos está dentro das casas, o que reforça a importância da participação da população. Pequenas ações diárias podem evitar grandes problemas de saúde pública”, alerta o supervisor.