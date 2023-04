Poços de Caldas tem projeto de segurança para treinamento de ‘Cão de guarda’

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Você já imaginou ter um ‘Cão de guarda’ na casa onde mora? Ou até mesmo fazer um treinamento no cachorro que você já tem e transformar ele num ‘Cão de alarde’? Isso é possível através de um projeto criado no Sul de Minas que está treinando todas as espécies de cães para cuidarem de residências.

O projeto ‘Guarda Canina’ está sendo realizado em Poços de Caldas (MG) com o objetivo de ajudar na proteção das residências e dos moradores. Ele teve início na Zona Sul da cidade e é gratuito.

A ideia do Projeto surgiu através do Tenente Allan Costa, 37 anos, que mora na cidade. Foi através de um curso que ele fez que surgiu a ideia. Nas aulas, ele com outros militares foram incentivados a desenvolver um projeto que envolva a filosofia da Polícia Comunitária.

Dessa forma, ele buscou desenvolver algo que permitisse um trabalho conjunto com a comunidade na identificação e solução dos problemas locais de segurança.

“Dentre os principais problemas apontados, sobressaiu a falta de sensação de segurança em virtude dos furtos à residência cometidos, principalmente, no horário comercial. Nesse horário as famílias estavam em seus locais de trabalho, e as casas vazias, desprotegidas” explica o tenente.

A partir daí, ele com alguns colegas elaboraram o projeto em parceria com a PUC e o Clube do Cão. O Objetivo é fomentar a adoção de cães abandonados ou dos abrigos pelos moradores desses domicílios.

O projeto vai começar atendendo pessoas do bairro que estão com cadastro no sistema de vizinhança segura. Pessoas que têm cão e quem ainda não tem vai poder adotar eles já treinado em um programa que está sendo adaptado pela prefeitura.

“Vamos realizar um treinamento de comportamento para que esses cães se tornem verdadeiros alarmes em caso de situações suspeitos de invasão ao domicílio.Esperamos que essas ações surtam efeito na diminuição dos delitos de furtos à residência e gerem um aumento na sensação de segurança da comunidade”, afirma Alan.

Além do tenente, a médica veterinária Andrea Ribeiro, 53 anos, também está à frente do projeto. Ela enfatiza a importância do treinamento e dos sinais corporais do cão.

“Os tutores serão treinados para reconhecer os sinais corporais dos cães e iremos ensinar os comandos básicos. Através da técnica de treinamento positivo recompensando as ações corretas dos cães. Como alertar quando há movimento estranho na casa”, relata Andrea.

A médica veterinária ainda explicou que os treinamentos são essenciais para o desenvolvimento do cão.

Além dos cães dos donos de casa, quem quiser adotar pode. Alguns animais do abrigo da cidade, com auxílio de estudantes de veterinária, serão treinados como cães de alarde para serem adotados.

“Assim se espera se também aumentar o índice de cães abandonados adotados e reduzir a lotação de animais no abrigo municipal, bem como ocorrência de abandono e maus tratos” explica Andrea.

Os treinamentos serão agendados pela Polícia Militar na figura da aspirante Bernardes de acordo com a demanda da população assistida pelo programa de vizinha segura da PM.

Fonte: G1 Sul de Minas

Beatriz Aquino