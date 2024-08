Poços de Caldas conta com sete candidatos a prefeito e 255 a vereador nas eleições de 2024, conforme informações divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A ordem dos candidatos apresentada na lista segue a mesma utilizada pelo TSE.

Confira a seguir os candidatos à Prefeitura de Poços de Caldas:



Breno Brum – UP



Dr. Eloísio – PSB



Marcelo Heitor – PL



Paulo Ney – PSDB



Rovilson de Lima – PRTB



Sivio Véio – PMB



Ulisses Guimarães – MDB

