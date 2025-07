Poços de Caldas terá dia gelado nesta quarta-feira (16)

Atualizado em 16 de julho de 2025

Poços de Caldas (MG) amanheceu com baixas temperaturas nesta quarta-feira (16). Apesar da previsão do instituto Climatempo indicar mínima de 10°C e máxima de 20°C, alguns termômetros em pontos distintos da cidade registraram 9°C nas primeiras horas do dia.

O frio é resultado da atuação de uma frente fria que influencia não apenas o Sudeste, mas grande parte do país, provocando uma queda acentuada nas temperaturas.

Segundo os institutos de meteorologia, a tendência é de que o clima permaneça ameno nos próximos dias, especialmente durante as madrugadas e manhãs.

Ainda de acordo com o Climatempo, não há previsão de chuva para a região nesta semana. A tendência é de tempo seco, o que reforça a necessidade de atenção com a saúde, especialmente em relação a doenças respiratórias comuns durante o inverno.