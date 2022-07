Poços de Caldas terá nova Rede de Frios para armazenagem de vacinas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Começou nesta semana as obras para a construção de uma nova Rede de Frio em Poços.

A Rede de Frio é o local responsável pela preservação de temperaturas consistentes para vacinas refrigeradas, desde a fabricação até a entrega nas unidades de saúde .

Atualmente a Rede de Frio se localiza em uma sala dentro da Policlínica Central. A construção do novo local, será em um prédio anexo ao Hospital Gilberto de Matos (Hospital da Zona Leste).

A Referência Técnica de Imunização do Município, Gisele Scatola destacou a necessidade da construção de uma nova Rede de Frio. “O tamanho da Rede de Frio atualmente, está pequeno para comportar o volume de vacinas que temos que ter em estoque e que aumenta com as campanhas nacionais. A nova construção, seguirá todos os protocolos do Programa Nacional de Imunização – PNI e também proporcionará uma ampliação no número de equipamentos, o que possibilitará o aumento da capacidade de receber mais imunobiológicos de uma só vez.”

O secretário de Saúde, Carlos Mosconi falou sobre a obra. “O Plano Nacional de Imunização – PNI necessita de estrutura modelar para o seu bom funcionamento. A estrutura que está sendo construída é definitiva, com fácil acesso, boas condições de trabalho para servidores habilitados nesse setor e também liberação acessível totalmente facilitada”

A obra inclui reforma e ampliação de toda área, pintura, instalação de janelas, portas, bancadas e piso. Também será reformada toda parte elétrica e hidráulica.

O novo local contará com 02 salas para serviço administrativo, sanitários, sala para recebimento, dispensação e armazenamento das vacinas, copa e almoxarifado

As intervenções estão sendo realizadas por empresa terceirizada pela secretaria de Obras e está orçada em R$ 280.784 mil.