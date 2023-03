Poços de Caldas vai celebrar Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e Étnica (COMPIRÉ) de Poços de Caldas celebra, na próxima terça-feira, 21 de março, o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé. As atividades serão realizadas das 14h às 22h, na Praça Dom Pedro II.

A programação vai contar com a participação dos Caiapós e Congada Mirim da Criativa Idade e do PMJ São José, de capoeira da Casa do Caminho, do Terno de Congo de Santa Bárbara e São Gerônimo e dos terreiros de Umbanda e Candomblé da cidade.

A Lei Federal 14.519/23, que institui o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé, a ser comemorado anualmente no dia 21 de março, foi sancionada em 6 de janeiro deste ano. A data coincide com o marco escolhido pela Organização das Nações Unidas (ONU) para, anualmente, instalar uma rede intercontinental de conscientização pelo Dia Internacional contra a Discriminação Racial. A data foi escolhida pela ONU em 1966, em memória das 69 vítimas do massacre de Sharpeville, bairro negro da África do Sul.

A presidente do Compiré, Maria Augusta Clementino, destaca que o objetivo é dar visibilidade para as tradições de matriz africana. “Nossa expectativa é que o evento chame a atenção da população para que possa acompanhar, assistir e conhecer”, afirma.

O Compiré tem como objetivo desenvolver ações voltadas para o combate ao racismo, ao preconceito, às discriminações raciais e, sobretudo, às desigualdades econômicas, sociais, políticas e culturais.