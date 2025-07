Poços Doar chega à 5ª edição e reforça a importância da doação de sangue durante as férias

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O programa Poços Doar, instituído pela Lei Municipal nº 9.516/2021 e sancionado em dezembro do mesmo ano, chega à sua 5ª edição em Poços de Caldas com o objetivo de reforçar os estoques de sangue do Hemominas em períodos críticos do ano.

De autoria do vereador Wellington Alber Guimarães (Paulista), a iniciativa foi criada para enfrentar a queda no número de doações registrada nos meses de dezembro, janeiro e julho, épocas em que, tradicionalmente, as férias escolares e recessos diminuem o comparecimento de doadores, mesmo com o aumento das demandas por sangue.

Ao longo do mês de julho, estão previstas ações educativas e de mobilização social com foco na ampliação da captação de doações. Em Poços de Caldas, o Hemominas é a unidade responsável pela coleta, processamento e distribuição do sangue destinado aos hospitais conveniados. Desde 2021, a unidade realiza uma verdadeira força-tarefa nesses períodos mais desafiadores.

O secretário municipal de Saúde, Dr. Luís Augusto de Faria Cardoso, destaca a importância da campanha: “A doação de sangue é fundamental para salvar vidas em situações de emergência, como acidentes e cirurgias, e também para pacientes com doenças crônicas que necessitam de transfusões regulares. Cada doação pode salvar até quatro vidas. Por isso, deixamos aqui o nosso apelo a todos que estejam em boas condições de saúde: doem sangue, façam a diferença.”

A campanha Poços Doar reafirma o compromisso da cidade com a solidariedade, saúde pública e cidadania ativa — valores que ganham ainda mais relevância em tempos de escassez nos estoques.

Requisitos para doação:

Idade entre 16 e 69 anos (menores de 18 precisam de autorização)

Peso mínimo de 50 kg

Boas condições de saúde

Hemominas Poços de Caldas:

Endereço: Av. José Remígio Prezia, 303 – Jardim dos Estados

Horário: Segunda a sexta-feira, das 7h às 11:30 ( Com agendamento prévio pelo MGApp ou Hemominas.mg.gov.br)

Telefone: (35) 2101-9300