Poços é a primeira da cidade do sul de Minas Gerais a receber o autoteste de HIV.

O município recebeu do Ministério da Saúde inicialmente 219 testes, e estão disponíveis na sede do Centro de testagem e Aconselhamento, que tem atendimento ao público de segunda a sexta, no prédio da Secretaria, localizada na esquina das ruas Rio Grande do Sul com Pará, das 08h às 18h.

O autoteste é um processo no qual uma pessoa coleta sua própria amostra (fluído oral) e, em seguida, realiza o teste e interpreta o resultado sozinho ou com alguém de sua confiança.

No Centro de Testagem e Aconselhamento em Poços, os interessados deverão responder a um formulário para que possam retirar o autoteste.

A Coordenadora do SAE/CTA e Assistente Social Cristiane Aparecida Pereira falou sobre como o autoteste ajudará na detecção de novos casos de HIV. “O principal objetivo é ampliar a testagem do HIV para pessoas em contexto de maior vulnerabilidade com a utilização do teste rápido de fluído oral e contribuir para a adesão do tratamento precoce e maior qualidade de vida.”

O autoteste não é conclusivo para diagnóstico. Quem tiver resultado reagente no autoteste devem realizar testes adicionais utilizando fluxograma completo

No ano de 2021 foram 42 novos casos de HIV, já em 2020 foram 48 notificações de casos confirmados.

Durante o mês de dezembro, em alusão ao dezembro vermelho a secretaria de Saúde, por meio do IST/AIDS, estão realizando diversas ações com o intuito de chamar a atenção para a prevenção, a assistência e a proteção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV.

Confira a Programação:

08/12 – 12:00 – Ação de Prevenção e orientações sobre IST na Unidade do DMAE – Bairro Santa Rosália

09/12 – 12:00 – Ação de Prevenção e orientações sobre IST na Unidade do DMAE – Bairro São Benedito

10/12 – 10:00 – Ação de Prevenção e orientações sobre IST no Centro de Tratamento Margarida Goulart

18/12 – 08h às 17h – Ação de Prevenção e orientações sobre IST no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) – Rua Miguel Calixto de Moraes, 1.153, no Jardim Itamaraty