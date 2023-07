Poços é campeão sulmineiro no futsal do JEMG

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A equipe de futsal masculina do Colégio Pelicano, que representa Poços nos jogos dos Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg), venceu na manhã de sábado (08) a final da competição contra a E. E. Padre João Neiva, da cidade de Santana da Vargem-MG.

O time de Poços ficou com o primeiro lugar da competição e trouxe a medalha de ouro, com o placar de 1 x 0. Invictos na competição o grupo do Colégio Pelicano segue para a disputa do Estadual do Jemg na cidade de Uberaba, em setembro.

Basquete

As meninas da equipe feminina de basquete do Pelicano foram medalhistas do Módulo 1 do Jemg. O grupo, representando Poços, garantiu o terceiro lugar contra o Colégio Marista, da cidade de Varginha-MG, por um placar de 26 x 15, e voltam para casa com a medalha de bronze.