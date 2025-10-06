Poços entra no alvo de operação contra falsificação de bebidas da Polícia Civil de SP

06out

Poços entra no alvo de operação contra falsificação de bebidas da Polícia Civil de SP

Por Policial

Atualizado em 6 de outubro de 2025

Uma operação deflagrada na manhã desta segunda-feira (6) pela Polícia Civil de São Paulo cumpriu mandados de busca e apreensão em Poços de Caldas (MG), dentro de uma ação que investiga a fabricação e distribuição de bebidas falsificadas em vários municípios.

Em Poços, os policiais encontraram materiais utilizados na adulteração, como rótulos, garrafas e tampas, além de indícios de armazenamento de bebidas prontas para distribuição. Não há confirmação da existência de uma fábrica clandestina em funcionamento na cidade.

A operação foi conduzida por equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia Seccional de Carapicuíba (SP), sob coordenação do delegado Dr. Adair Marques, com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE) e de outras unidades da corporação.

Ao todo, dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Osasco, Americana, Sumaré e Poços de Caldas (MG), resultando na localização de duas fábricas clandestinas — ambas em território paulista — e de locais de apoio à falsificação, como o endereço vistoriado em Poços.

