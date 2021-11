Poços Fest marca retomada de eventos públicos em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Poços de Caldas sedia, a partir desta quinta (25) o festival gastronômico e cervejeiro Poços Fest, marcando a retomada de eventos ao ar livre na cidade. A área, localizada no parque José Affonso Junqueira, atrás do Palace Hotel, irá abrigar 11 food trucks e também stands das cervejarias Gorillaz, Gonçalves, Passo Preto, Bricks, Virtus e Borderbrew, que integram o circuito de cervejarias vulcânicas de Poços e região. Haverá ainda espaço kids e shows de bandas locais. As atrações acontecem até domingo, 28.

O evento é uma realização da empresa Wedo Produções e Eventos, em parceria com a Onda Poços e a Secretaria Municipal de Turismo. “A expectativa é muito boa para essa retomada dos eventos ao ar livre. A secretaria vê como uma ação de fomento aos empresários locais do ramo de alimentação, com destaque para as cervejarias artesanais e também como mais um atrativo para os turistas e moradores da cidade. Todos os protocolos sanitários serão exigidos para os comerciantes e também para o público, como o uso do álcool em gel e de máscaras, quando não estiverem se alimentando. Fazemos o convite para que todos participem, com consciência”, ressalta o secretário de Turismo, Ricardo Oliveira.

O público poderá se deliciar com a gastronomia típica dos festivais, nos food trucks:

Paraty Food Truck (BURGER Artesanal) ; Lion Bbq (BURGER Na Parrila E Steak); Trash Burger (BURGER Artesanal); American Shake (MILK Shake); Dogueria Brasil (HOT Dog Tradicionais De Todos Os Estados); Bono Churros (CHURROS Gourmet); Pastel e Suco Natural ; Toca Do Crepe (CREPE Francês); Forasteiro Del México ( Culinária Mexicana ); Taberna Do Lucas ( Burger Parrila E Steak); Kombi Jager (JAGERMEISTER E Drinks)

Programação Musical:

25/11 – quinta

19h às 20h – Michel Falcão

20h30 às 22h – Gramophone

26/11 -sexta

20h30 às 22h – After That

27/11 -sábado

17h30 às 18h30 – Samba di Vinil

19h às 20h – Bruno e Vanutti

20h30 às 22h30 – Minduim

28/11 -domingo

19h às 20h – Tiny House

20h30 às 22h30 – Dj Thiago Sayeg