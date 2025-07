Poços ganha 32 novas botoeiras de acessibilidade

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas segue ampliando e modernizando o sistema de acessibilidade urbana com a instalação de novas botoeiras sonoras em semáforos para pedestres. Na semana passada, 32 novos equipamentos foram instalados em cruzamentos estratégicos do centro da cidade, como os das ruas Barros Cobra com Rio Grande do Sul, Prefeito Chagas com Rio Grande do Sul e das ruas Rio de Janeiro com São Paulo.

Além das novas instalações, outras 28 botoeiras foram substituídas por estarem danificadas — seis delas devido a atos de vandalismo e as demais por falhas técnicas. Com a ampliação, Poços de Caldas passa a contar com 92 botoeiras sonoras distribuídas em pontos estratégicos da cidade.

Os novos equipamentos já foram implantados com botões reforçados, mais resistentes ao uso contínuo e a tentativas de depredação. A medida visa reduzir a necessidade de manutenção e garantir maior durabilidade ao sistema.

O secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Rafael Conde Maria, explica que os novos botões foram adaptados ao modelo já utilizado na cidade.

“Estamos utilizando botões mais robustos, que mantêm a funcionalidade dos equipamentos, mas com mais resistência e durabilidade. A substituição dos equipamentos danificados e a instalação de novos dispositivos reforçam nosso compromisso com a inclusão e com a segurança de pedestres, principalmente das pessoas com deficiência visual”, afirma o secretário.

As botoeiras fazem parte do projeto de acessibilidade urbana iniciado em abril. Os dispositivos emitem sinais sonoros e vibração para orientar o momento seguro de travessia, garantindo autonomia a pessoas com deficiência visual ou auditiva.

Apesar do avanço, a Prefeitura lamenta os episódios de vandalismo. Em junho, uma botoeira foi danificada no semáforo entre o Shopping, a Rodoviária e o Centro Administrativo — um dos pontos mais movimentados da cidade. Em maio, cinco botoeiras também haviam sido destruídas na região central, gerando prejuízo estimado em R$ 15 mil.

A administração municipal reforça que esses dispositivos são essenciais para promover uma cidade mais inclusiva e segura para todos. A Prefeitura continuará expandindo a instalação das botoeiras nos cruzamentos, priorizando pontos com grande circulação de pedestres.

A população pode colaborar denunciando casos de depredação ao patrimônio público pelos canais oficiais ou diretamente à Guarda Civil Municipal, pelo telefone 153.