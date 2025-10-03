Poços inicia campanha de multivacinação

Atualizado em 3 de outubro de 2025

Começa nesta segunda-feira (6) a Estratégia Nacional de Multivacinação, mobilização promovida pelo Ministério da Saúde para atualizar a caderneta de crianças e adolescentes de até 15 anos. Em Poços de Caldas, a Secretaria Municipal de Saúde preparou um cronograma especial para atender o público até o dia 31 de outubro.

A vacinação será realizada em todas as salas do município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. Nas regionais Sul e Centro, o horário será estendido até 18h.

Durante o período, estarão disponíveis todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação 2025, entre elas contra varicela, poliomielite, covid-19, HPV, febre amarela e sarampo. O objetivo é alcançar crianças e adolescentes que ainda não foram vacinados ou que estão com doses em atraso.

Locais e horários de vacinação

Regionais Sul e Centro – das 8h às 18h

Sul – Av. Antônio Marinoni, 125 – São Sebastião

Centro – Rua Pernambuco, 495 – Centro

Demais unidades – das 8h às 16h30