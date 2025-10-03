Poços inicia campanha de multivacinação

03out

Poços inicia campanha de multivacinação

Por Notícias

Atualizado em 3 de outubro de 2025

Começa nesta segunda-feira (6) a Estratégia Nacional de Multivacinação, mobilização promovida pelo Ministério da Saúde para atualizar a caderneta de crianças e adolescentes de até 15 anos. Em Poços de Caldas, a Secretaria Municipal de Saúde preparou um cronograma especial para atender o público até o dia 31 de outubro.

A vacinação será realizada em todas as salas do município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. Nas regionais Sul e Centro, o horário será estendido até 18h.

arquivo TV Poços

Durante o período, estarão disponíveis todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação 2025, entre elas contra varicela, poliomielite, covid-19, HPV, febre amarela e sarampo. O objetivo é alcançar crianças e adolescentes que ainda não foram vacinados ou que estão com doses em atraso.

Locais e horários de vacinação

Regionais Sul e Centro – das 8h às 18h

  • Sul – Av. Antônio Marinoni, 125 – São Sebastião
  • Centro – Rua Pernambuco, 495 – Centro
Demais unidades – das 8h às 16h30

  • UBS Regional Leste – Rua Cecília Fischela, 63 – Estância São José
  • UBS Ponto da Cascata / Marco Divisório – Rua Vicente Miranda, 129
  • UBS Caio Junqueira – Rua das Mangueiras, 262 – Caio Junqueira
  • UBS Cascatinha – Rua Rui Barbosa, 191 – Cascatinha
  • UBS Jardim Formosa – Rua Francisco Cantos Davó, 374 – Jardim Formosa
  • UBS Jardim Itamaraty – Av. Maria Rita Lopes Pontes, 380 – Jardim Itamaraty III
  • UBS Jardim Kennedy I – Rua Pirita, 116 – Jardim Kennedy
  • UBS Jardim São Paulo – Rua Jaguari, 15 – Jardim São Paulo
  • UBS Nova Aurora – Rua Benedita Lucas da Silva, 60 – Jardim Ipê
  • UBS Parque Esperança II – Rua Lázaro de Lima, 280 – Parque Esperança II
  • UBS Parque Pinheiros – Rua Victor Emanoel Imesi, 265 – Parque Pinheiros
  • UBS Quisisana – Rua Geni Vilas Boas Tardelli, 50 – São José
  • UBS Santa Augusta – Rua Professora Nicolina Bernardo, 230 – Santa Augusta
  • UBS Santa Rosália – Rua Dr. Antenor Damini, 233 – Santa Rosália
  • UBS São José – Rua José Augusto de Carvalho, 563 – São José
  • UBS Vila Nova – Rua Antônio Pereira Guimarães, 299 – Vila Nova
  • UBS Vilas Unidas – Av. Gentil Messias, 275 – Vila Cruz

 

