Poços Juro Zero encerra com injeção de R$13 milhões na economia local

O Programa Poços Juro Zero, foi implementado pela Prefeitura de Poços de Caldas, em junho deste ano por meio da secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET), com objetivo principal na recuperação econômica do município, dentro de uma série de ações lançadas durante a Pandemia.

Após cerca de 5 meses, o programa contabilizou 1.010 empréstimos, e injetou R$13.653.560,00 na economia de Poços de Caldas.

“O programa desenvolvido em Poços, foi sem dúvidas um sucesso absoluto. Neste delicado momento a Prefeitura conseguiu incentivar uma plena recuperação econômica e fomentar novos negócios. Temos que ressaltar ainda a importância das instituições financeiras que aderiram ao programa e foram grandes parceiras. Com o Poços Juro Zero temos quase R$14 milhões de reais que estão girando no município,” comenta o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Thiago Mariano.

A injeção desta grande quantia na economia local, refletiu inclusive na geração de empregos. Segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), só no mês de agosto, Poços de Caldas gerou 622 novas vagas de empregos.

A cidade com esta constante alta mensal nos postos de trabalho, já recuperou cerca de 90% das vagas de emprego que foram fechadas em 2020. Em um comparativo com o ano passado, a cidade havia encerrado o ano com um saldo negativo de 2.326 vagas e só em 2021, já foram criadas 2.203 novas vagas de emprego.

POÇOS JURO ZERO

O programa Poços Juro Zero disponibilizou uma linha de crédito de até R$ 15 mil, sem juros, por meio de parcerias com instituições financeiras. A quitação pode ser feita em até 36 parcelas para MEIs, microempresas e profissionais liberais, com um período de 6 meses de carência.

Os interessados e aprovados passaram por um treinamento de 5h, disponibilizado em plataforma on-line, dentro do Portal do Desenvolvimento no site da Prefeitura. O curso abordou noções de gestão financeira inclusive com aplicação de uma avaliação do aprendizado.