Poços lança Campanha Maio Laranja: todos contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes

A cidade de Poços de Caldas já está mobilizada na campanha “Maio Laranja”, iniciativa de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. O objetivo é atuar na conscientização, orientação, prevenção e combate à violência sexual, colocando essa grave violação de direitos na pauta do dia.

18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, por isso a campanha “Maio Laranja”. No dia 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória/ES, a criança Araceli Cabrera Crespo, de 8 anos, foi encontrada morta com sinais de violência física e sexual. Este acontecimento chocou o país e despertou diversas discussões sobre como proteger as crianças das situações de abuso sexual. No ano 2000, foi promulgada a Lei 9.970 que instituiu o 18 de maio como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

Marcar a data é uma maneira de não esquecer o que aconteceu com a menina Araceli e chamar a atenção para a importância de se falar no tema, no sentido de prevenir que isso aconteça a outras crianças e adolescentes. “O Maio Laranja é muito importante para tirar esse assunto tão delicado e grave da invisibilidade e chamar a atenção de toda a sociedade. Combater e prevenir o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes é dever de todos nós. Por isso, incentivamos as denúncias”, destaca a secretária municipal de Assistência Social, Marcela Carvalho.

Em Poços de Caldas, serão desenvolvidas ações durante todo o mês. No dia 16 de maio, uma passeata pelas ruas centrais vai chamar a atenção da população para o assunto. Já no dia 27, os profissionais da assistência social do município vão participar de um encontro formativo sobre o tema.

Cabe destacar que Poços de Caldas conta com uma rede de atendimento que engloba parceria com os Conselhos Tutelares, Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), instituições socioeducativas, Polícia Civil e Polícia Militar, entre outros. No CREAS, é feito o acompanhamento psicossocial das crianças e adolescentes vítimas dessa violação grave e de suas famílias.

☎ Denúncias

O principal objetivo da campanha é chamar a atenção para o tema e reforçar a importância das denúncias. Qualquer pessoa pode denunciar casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A forma mais rápida é pelo Disque Direitos Humanos – Disque 100 – que garante o anonimato.

As denúncias também podem ser feitas aos seguintes órgãos:

CREAS – 3697-2626;

Polícia Militar – 190;

Conselho Tutelar Centro/Leste: 3697-2185/3722-1195;

Conselho Tutelar Sul/Oeste: 3697-2116/3712-0726.

Disque Direitos Humanos – 100.