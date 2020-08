Poços permanece na “Onda Amarela” e serviços já em funcionamento continuam

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Poços de Caldas aderiu ao “Programa Minas Consciente”, que estabelece ações para o combate à pandemia provocada pela Covid-19 em Minas Gerais, na sexta-feira passada (31 de julho). No balanço divulgado nesta semana, a micro-região de Poços foi enquadrada na onda vermelha, em que só serviços essenciais podem funcionar, porém, a macro-região encontra-se na onda amarela, em que a maioria dos serviços pode seguir abertos.

A adesão ao “Minas Consciente” não atrapalha ou muda em nada as medidas e protocolos tomados até agora. Importante explicar que pelos bons índices registrados, Poços escolheu se enquadrar na onda amarela. “ Pelos índices registrados na cidade, nós achamos que iríamos ser enquadrados até mesmo na onda verde. Temos os melhores índices da região, com baixa ocupação de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e seria injusto a gente retroceder agora, fechando comércios e serviços depois de quase 100 dias de abertura. Vale reforçar que até mesmo o nosso hospital de campanha já está em funcionamento” reiterou o prefeito Sérgio Azevedo.

Sobre o início da flexibilização do turismo, importante atividade econômica da cidade, a prefeitura aguarda uma maior clareza jurídica do Programa Minas Consciente para que esse processo seja iniciado ainda nos próximos dias. No início desta semana será publicado um decreto com todas as novas medidas relacionadas ao “Programa Minas Consciente”.