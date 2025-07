Poços reforça alerta contra hepatites virais na Campanha Julho Amarelo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A campanha Julho Amarelo foi instituída pela Lei nº 13.802/2019, com abrangência nacional, e tem como objetivo promover ações de conscientização sobre a prevenção, diagnóstico e tratamento das hepatites virais durante o mês de julho.

As hepatites virais são um grave problema de saúde pública, e a campanha busca reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle da doença.

Em Poços de Caldas, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, preparou uma programação especial, que inclui orientações à população, distribuição de materiais educativos e a realização de testes gratuitos, conforme o cronograma:

11 de julho (sexta-feira) – das 7h às 13h, na Feira Livre da Zona Sul, no Bairro Conjunto Habitacional;

16 de julho (quarta-feira) – das 6h30 às 12h, na Policlínica Central.

“Mais um alerta importante para a nossa população. A hepatite é uma inflamação do fígado que pode ser causada por vírus, bactérias ou outros fatores. Existem cinco tipos de hepatite viral: A, B, C, D e E. A doença pode ser aguda ou crônica, e as formas crônicas podem evoluir para complicações graves, como cirrose e câncer de fígado. Por isso, é fundamental entender a complexidade da doença e as formas de prevenção”, orientou o secretário de Saúde, Dr. Luis Augusto de Faria Cardoso.

As principais medidas de prevenção incluem:

Vacinação contra hepatite A (para crianças e grupos especiais) e B (conforme o calendário vacinal);

Uso de preservativos durante as relações sexuais;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como escovas de dentes e lâminas;

Evitar o consumo de água e alimentos contaminados.

“Nossa equipe preparou um cronograma especial. A expectativa é alcançar um grande número de pessoas, levando conscientização sobre a doença e as formas corretas de prevenção”, afirmou Rosilene Faria, diretora do Departamento de Atenção à Saúde.

Os testes para hepatites virais também podem ser realizados regularmente, durante a semana, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e no CTA – Centro de Testagem e Aconselhamento, localizado na Rua Rio Grande do Sul, 145 – Centro, das 8h às 17h.