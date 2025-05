Poços reforça combate às doenças respiratórias no frio com vacinação e ações preventivas

Com a queda nas temperaturas, os casos de doenças respiratórias voltam a crescer em Poços de Caldas. Gripe, resfriado, sinusite, bronquite, pneumonia e outras síndromes respiratórias se intensificam nesse período, impulsionadas pelo clima seco, o frio intenso e a permanência em ambientes fechados.

Diante desse cenário, a Prefeitura instituiu o Comitê de Avaliação e Enfrentamento à Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), responsável por monitorar os casos e adotar medidas estratégicas para conter o avanço das doenças e proteger a população.

Entre as principais ações está a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, já em andamento. Em Poços, a vacina está disponível para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade, com foco especial nos grupos prioritários:

Idosos com 60 anos ou mais

Gestantes e puérperas

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

Pessoas com doenças crônicas

Para facilitar o acesso, até esta sexta-feira, dia 30 de maio, algumas salas de vacinação estão funcionando com horários estendidos:

UBS Centro, Leste e Sul: das 8h às 19h

Demais UBSs: horários específicos — é recomendado verificar diretamente com cada unidade

Além disso, no sábado, 31 de maio, acontece o Dia D de Vacinação contra a Influenza, das 8h às 17h, em todas as 16 salas de vacinação da cidade. A expectativa é alcançar o maior número possível de pessoas ainda não imunizadas.

Segundo o secretário adjunto de Saúde, José Gabriel Pontes Baeta da Costa, o município ainda está longe da meta de cobertura vacinal. “Nossa meta é vacinar 90% do público-alvo, mas até agora atingimos apenas 40%. A vacina é fundamental para evitar complicações e aliviar a pressão sobre os serviços de saúde. Por isso, reforçamos o apelo para que todos compareçam e também adotem medidas preventivas”, afirma.

Além da vacinação, a Secretaria de Saúde reforça os cuidados que ajudam a reduzir o risco de infecções respiratórias:

Lavar as mãos com frequência (água e sabão ou álcool em gel)

Manter ambientes ventilados, mesmo durante o frio

Evitar aglomerações em locais fechados

Beber bastante líquido (água, chás e sopas)

Alimentar-se bem, com frutas e legumes ricos em vitamina C

Agasalhar-se adequadamente, especialmente crianças e idosos

