Poços registra 0,5% de perda de doses de vacina contra Covid-19

Desde o inicio da campanha de vacinação contra COVID-19 em Poços, foram descartadas cerca de 2 mil doses do imunizante.

Esse número representa 0,5% do total das doses recebidas da vacina contra COVID-19. O Ministério da Saúde preconiza que até 5% de perda de doses é considerada uma perda técnica aceitável.

Cada frasco da vacina contém pelo menos 05 doses, mas depois de aberto, é preciso usar todo o imunobiológico que está no recipiente. Se outras pessoas não aparecem para se vacinar, as doses são perdidas.

Assim quando as pessoas não aparecem para se vacinar e um frasco já foi aberto elas acabam tendo que ser descartadas. O único imunizante que tem um tempo maior de duração, é do laboratório Astrazeneca, com 48 horas de validade após aberto.

A equipe de imunização adotou medidas durante a campanha para evitar a perda de doses, como por exemplo, o horário reduzido nas unidades de saúde, pois depois do horário, todas as doses eram centralizadas na Sala de Vacina da Urca, onde havia um movimento maior de pessoas.

Também quando havia a possibilidade de sobrar doses, as unidades de saúde ligavam para as pessoas que já haviam deixado o contato para receberem o imunizante.

A enfermeira, Ana Corina Pacheco explicou a perda de doses. “A perda técnica de vacinas acontece em situação de campanha e rotina do Programa nacional de imunização.Definimos uma série de medidas para evitar essa perda, mas, com a redução do movimento, elas se tornaram inviáveis.Além disso, a orientação do Ministério da Saúde é que não se deve perder a oportunidade de vacinar, mesmo na possibilidade de perder as doses que restam em frasco já aberto.Poços teve uma perda muito pequena, o número não chega a 0.5% das vacinas recebidas. Essa perda técnica é aceitável quando chega até 5% do total recebido.”

Atualmente, quase 80% da população já está vacinada contra COVID-19 em Poços