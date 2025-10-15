Poços se destaca no Prêmio Band Cidades Excelentes 2025

Poços se destaca no Prêmio Band Cidades Excelentes 2025

15 de outubro de 2025

Em cerimônia realizada na noite desta terça-feira (14), em Belo Horizonte, Poços de Caldas foi destaque na etapa regional do Prêmio Band Cidades Excelentes 2025, conquistando reconhecimento na categoria Infraestrutura e Mobilidade Urbana. A premiação valoriza boas práticas de gestão pública que contribuem para o desenvolvimento dos municípios e para a melhoria da qualidade de vida da população.

Promovido pelo Grupo Bandeirantes em parceria com o Instituto Aquila, o prêmio tem o objetivo de incentivar a eficiência na administração pública e divulgar projetos com resultados concretos para a sociedade.

A avaliação dos municípios é feita com base na ferramenta IGMA (Índice de Gestão Municipal Aquila), desenvolvida com o uso de inteligência artificial para consolidar os resultados de 71 indicadores em uma nota final. Os indicadores são distribuídos em seis pilares: Governança, Eficiência Fiscal e Transparência, Educação, Saúde e Bem-Estar, Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Sustentabilidade, Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública.

Os municípios são avaliados conforme o porte populacional — até 30 mil habitantes, entre 30 mil e 100 mil habitantes e acima de 100 mil habitantes — e premiados conforme a evolução dos resultados no ciclo 2025.

 

 

