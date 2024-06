Poços sedia 3ª etapa do Mineiro de BMX no fim de semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

As bikes vão agitar o Parque Municipal Antonio Molinari no fim de semana. O local recebe sábado e domingo (29 e 30) a 3ª etapa do Campeonato Mineiro de BMX. A competição terá 35 atletas de Poços de Caldas. Ao todo, devem participar 200 esportistas.

As provas serão disputadas em 33 categorias, no masculino e no feminino, entre elas, elite, cruiser, júnior e master.

Programação

Sábado – Dia 29

15h às 18h – Treinos oficiais

Domingo – Dia 30

8h30 – Trenos oficiais

10h – Início das competições

O campeonato tem parceria do BMX Poços Clube com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

“Esse evento é muito importante para Poços e para o BMX. Ajuda a descobrir novos talentos. Além de incentivar o esporte, tem retorno para o setor turístico também”, destaca o diretor do clube, Adriel Correa, o Téo.



Referência

Em setembro de 2023, Poços sediou a final do Sul-mineiro de BMX. A pista do Parque Municipal tornou-se uma referência para a modalidade esportiva. “A nossa pista está em condições fantásticas de utilização e hoje é uma referência para a toda a região. A realização do campeonato na cidade mostra a força do BMX local, que já revelou grandes talentos”, analisa o secretário de Esportes, Fernando dos Santos, o Pelé.

BMX

BMX significa “Bicycle Motocross” e tem origem nos Estados Unidos na década de 1960. O esporte ganhou destaque nos anos 1970, com a criação da Associação Nacional de BMX no país estadunidense. No Brasil, o BMX teve início na década de 1970, quando jovens entusiastas começaram a praticá-lo em pistas improvisadas. No entanto, o esporte ganhou reconhecimento oficial no país na década de 1980, com a criação da Confederação Brasileira de Bicicross, que mais tarde se tornou a Confederação Brasileira de Ciclismo BMX.

O esporte cresceu em popularidade no Brasil ao longo dos anos, com a formação de equipes, a participação em competições nacionais e internacionais, e a inclusão do BMX Freestyle nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, o que trouxe ainda mais visibilidade para o esporte.