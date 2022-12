Poços sedia evento de jiu-jitsu

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Beatriz Aquino

Poços de Caldas, MG – A Arena Primeiro Passo recebeu neste domingo, dia 18, um grande evento de jiu-jitsu. A competição faz parte das comemorações dos 150 anos de Poços de Caldas e foi um grande sucesso. O evento contou com presenças do prefeito Sérgio Azevedo, do secretário de esportes Fernando Henrique dos Santos e do vereador Wellington Guimarães, o Paulista.

“Quero agradecer o apoio especial da prefeitura, da Secretaria de Esportes neste evento que conta ainda com apoio da Lei Municipal de Incentivo ao Esporte. Foi um campeonato muito bacana e estou muito feliz com esta realização”, destacou mestre Paulão Rezende.

Foram cerca de 300 crianças participantes sendo que todas que terminaram em primeiro, segundo e terceiro receberam medalhas de ouro.

“Agradeço a todos que estiveram comigo, meus alunos, meus atletas além das academias que vieram de Poços de Caldas e região, foi tudo muito lindo”, destacou Paulão.

O evento realizado neste domingo é um dos últimos do esporte na temporada. Para o secretário de esportes, Fernando Henrique dos Santos, a cidade merecia um grande campeonato de jiu-jitsu para coroar o encerramento da temporada com chave de ouro.

“É preciso agradecer o prefeito Sérgio e o vice Tio Júlio por incentivar o esporte. Eles correm atrás, dão oportunidade e ainda aumentam os recursos públicos para os esportes na cidade”, destacou Pelezinho. Ele acrescentou ainda, que a temporada 2023 terá grandes eventos locais e nacionais e até internacionais. A temporada ainda terá alguns eventos entre eles a “Sem Silvestre”, realizada no último dia do ano a exemplo de sua prima rica, Corrida de São Silvestre, em São Paulo.