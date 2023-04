Poços sedia mais uma edição do Festival Paraolímpico

Poços de Caldas sediará pela quarta vez consecutiva, o Festival Paraolímpico.

O evento este ano, acontecerá em duas etapas. A primeira no dia 20 de maio e a segunda no 23 de setembro.

Organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) desde 2018, o evento proporciona a crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, com e sem deficiência, a vivência em modalidades paralímpicas, de maneira recreativa e lúdica, além de difundir o Movimento Paralímpico por todo o território nacional.

A primeira edição do Festival Paralímpico, em 2018, foi realizada em 48 cidades com a participação de mais de 7 mil crianças. Em 2019, o evento teve 70 sedes e atendeu mais de 10 mil crianças. A edição de 2020 foi cancelada devido à pandemia de Covid-19.

Em 2021, o festival reuniu 8 mil crianças em 70 sedes espalhadas pelo país. No ano passado o evento contou com cerca de 15 mil crianças e adolescentes em 98 cidades.

O festival vai acontecer no Complexo esportivo João Monteiro, na zona sul, em parceria com o Centro de Desenvolvimento do Esporte Paralímpico (Cidep) e a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Beatriz Aquino

