Poços sedia neste domingo (8) o 3º Pedal do Projeto “Olhos Aventureiros” com foco em esporte e inclusão

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Poços de Caldas será palco de mais uma grande ação que une esporte, acessibilidade e contato com a natureza. Neste domingo, 8 de junho, acontece o 3º Pedal do Projeto “Olhos Aventureiros”, com concentração a partir das 7h da manhã no Estádio Doutor Ronaldo Junqueira, o Ronaldão. A saída está marcada para as 8h, com destino ao Parque Ecológico da Zona Sul, em um percurso de aproximadamente 30 km.

O evento, que conta com o apoio da Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Esportes, é aberto a todos os ciclistas da cidade, com inscrições disponíveis pelo link: Inscreva-se aqui: https://forms.gle/yAJ4jpvaS9k2uHPf8

Uma das marcas registradas do projeto é a inclusão de pessoas com deficiência visual no ciclismo, por meio de bicicletas tandem (com dois lugares). Nessa modalidade, o ciclista-guia vai à frente, conduzindo e pedalando, enquanto a pessoa com deficiência visual pedala na parte de trás, promovendo a prática esportiva de forma segura, interativa e participativa. Durante o trajeto, o condutor também descreve paisagens, sons e sensações, enriquecendo a experiência sensorial dos participantes.

Mais que um passeio ciclístico, o 3º Pedal integra um movimento maior. O Projeto “Olhos Aventureiros” promove atividades recreativas e esportivas adaptadas, como trilhas, caminhadas e vivências ao ar livre, com foco na inclusão, no bem-estar e no protagonismo das pessoas com deficiência, sempre em sintonia com o meio ambiente.

Serviço

3º Pedal – Projeto Olhos Aventureiros

Data: 8 de junho de 2025

Horário: Concentração a partir das 7h

Saída: Estádio Ronaldão

Destino: Parque Ecológico da Zona Sul

Percurso: 30 km

Inscrições: https://forms.gle/yAJ4jpvaS9k2uHPf8