Poços tem agenda esportiva agitada no fim de semana

Vários eventos esportivos vão movimentar a cidade nesta sexta, sábado e domingo (24, 25 e 26). A Olimpíada dos Trabalhadores tem provas das últimas modalidades no fim de semana. Além disso, haverá também partidas das oitavas do Torneio Integração de futebol de campo. Outra competição de destaque é a 2ª Corrida dos Bombeiros, na manhã de domingo.

Olimtra

Mais de mil atletas de 42 empresas e instituições de Poços estão participando da Olimpíada dos Trabalhadores (Olimtra) desde o início do mês. Nesta sexta, tem handebol, no ginásio Arthur Mendonça Chaves, e snooker no Clube Nikkey, a partir das 19h30. No sábado, haverá partida de futebol de campo no Bandolão, às 14h30, e campeonato de judô, às 8h30, no Clube de Judô Vilas Unidas. A programação inclui partidas de tênis no sábado e no domingo no Country Club, a partir das 8h30. Acesse a tabela.

Torneio Integração

No Bandolão, o Torneio Integração tem uma partida nesta sexta, às 19h30, Juventude x Grêmio VN/Palmeirinha, e três partidas no sábado: Guarani x Fazenda Cachoeira, às 17h, Cocal x Independente, às 19h, e Estrela FC x Recreio, às 21h. O torneio continua no domingo de manhã, com Paris São José x EC Real, às 8h, e Curitiba x Nova Aurora, às 10h.

A fase de oitavas de final inclui as quatro melhores equipes da primeira fase, além dos destaques do Futebol Amador de 2023, das séries A e B. O torneio é disputado em formato mata-mata, seguindo a fórmula similar à Copa do Brasil.

Corrida dos Bombeiros

No domingo, acontece ainda a 2ª Corrida dos Bombeiros, com largada às 8h, na Praça Pedro Sanches rumo às avenidas João Pinheiro e Mansur Frayha. As categorias são 5k e 10k (corrida), 3k (caminhada) e corrida kids. O evento tem apoio da Secretaria Municipal de Esportes.