Poços tem previsão de chuva e queda nas temperaturas nesta sexta-feira

Atualizado em 24 de julho de 2025

A previsão do tempo indica mudanças significativas no clima em Poços de Caldas a partir desta sexta-feira (25). De acordo com os institutos meteorológicos, há possibilidade de pancadas de chuva isoladas ao longo do dia, especialmente no período da tarde e início da noite.

Com o avanço de uma frente fria, as temperaturas também devem sofrer leve queda. A mínima prevista é de 11 °C, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 22 °C. O aumento da umidade e a nebulosidade predominante devem deixar o dia com sensação térmica mais baixa.

Além da chuva, a sexta-feira será marcada por ventos moderados e possibilidade de trovoadas em algumas regiões do município. A chance de precipitação, segundo o Climatempo, varia entre 40% e 60%.

Fim de semana com tempo firme

Apesar da instabilidade na sexta, a tendência para o fim de semana é de melhoria. No sábado (26), a previsão é de sol entre nuvens, sem expectativa de chuva. A temperatura deve continuar amena, com mínimas em torno de 12 °C e máximas de até 23 °C.