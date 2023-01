Poços terá nova linha de ônibus

A partir de 01 de fevereiro, Poços de Caldas contará com uma nova linha de ônibus. A linha denominada 339 – Jd Veredas/Ottoni sairá da Avenida Francisco Sales, passando pelos bairros Jardim Country Club, Jardim Dr. Ottoni, Residencial Manacás, Residencial Veredas, Jardim Country Club e Centro.

A linha circulará por 30 dias em caráter experimental

Confira o quadro de horários:

06:15, 07:15, 08:15, 11:15, 12:15, 16:15, 17:15, 18:15

Fonte: Auto Omnibus Floramar

Beatriz Aquino

