Poder Executivo de Poços reúne com investidores visando concessão de pontos turísticos

Na manhã desta quarta-feira(03), a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas em parceria com a Invest Minas, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais e o BDMG (Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais), promoveram no Casarão Doimo, em São Paulo, um evento, em que a cidade de Poços de Caldas foi apresentada para possíveis investidores, voltado principalmente para o setor do turismo, visando a concessão dos pontos turísticos.

Poços de Caldas, teve a oportunidade de mostrar os seus atrativos turísticos, consagrada por suas belezas naturais, e sem dúvidas uma das cidades mais conhecidas do Sul de Minas Gerais, que oferece um leque variado de programações. Sendo a única cidade do Sul do Estado a aparecer na categoria “A” do Mapa do Turismo Brasileiro, estudo coordenado pelo Ministério do Turismo. Além de como a cidade tem se tornado uma dos maiores polos de investimento e desenvolvimento do país.

O secretário de Turismo, Ricardo Fonseca avalia que é um dos principais eventos para fomentarmos o turismo na cidade. “Um encontro com essa proporção, com a possibilidade de apresentarmos a cidade para grandes investidores do setor, nos deixa com muita expectativa para termos sucesso na concessão dos pontos turísticos.”

Além dos potenciais turísticos, foram apresentados como Poços de Caldas tem se tornado destaque no país na atração de novos investimentos. O secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Thiago Mariano, destacou que Poços se tornou uma das principais cidades do país nos últimos anos. “Temos trabalhado de forma intensa e sabemos da importância do turismo para a cidade. Com isso, temos o objetivo de atrair investimentos do setor privado para o turismo e esse evento nos aproxima dos empresários do setor para que alcancemos a concessão dos pontos turísticos”

A cidade esteve representada pelo prefeito, Sérgio Azevedo; o vice-prefeito, Júlio César Freitas, secretário de Governo e Comunicação, Paulo Ney de Castro Júnior; secretário de Turismo, Ricardo Fonseca e o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Thiago Mariano, além das equipes das secretárias de Turismo e Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

O prefeito, Sérgio Azevedo, ressalta que esse evento é um dos momentos mais importantes nesse processo de concessão do município, que se estende há 3 anos. Na sua apresentação, mostrou que a cidade tem muitos pontos ainda a serem explorados pela iniciativa privada para alavancar ainda mais o turismo, trazendo um novo modelo de gestão turística. “Estamos muito felizes com a repercussão desse evento em que pudemos apresentar a nossa cidade. Acredito, que com essa reunião, que teve todo o apoio do Governo do Estado, através da Invest Minas, tenham interessados para o edital de concessão com empresas de grande porte. Poços, passará por um momento de modernização e ampliação do turismo.”