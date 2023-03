Polícia apreende arma de fogo em festa residencial

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar compareceu na madrugada desse domingo (19), à rua Maria Vieira reis, no bairro Jardim Esperança para atender uma denúncia de pertubação de sossêgo decorrente de uma festa que ocorria no local.

Durante a abordagem, os militares visualizaram uma confusão no interior da casa, visto que os frequentadores não tinham percebido a presença da Polícia. De acordo com informações da PM, um indivíduo saiu de um cômodo da casa portando uma arma de fogo. Ao ver os militares, fugiu do local deixando a arma com uma testemunha.

Os partipantes da festa não informaram o nome do autor o que dificultou sua identificação.

A arma, uma pistola Taurus PT 57S, com 4 munições calíbre 32 intactas no carregador, foi apreendida e entregue à Delegacia de Polícia.

Fonte: PM MG

Beatriz Aquino