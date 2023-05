Polícia apreende armas de fogo ilegais em Campestre

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A equipe policial de RONDAS OSTENSIVAS COM CÃES da Polícia Militar, executou, na tarde de terça-feira (29), em conjunto com as equipes de Campestre, uma ordem judicial de busca e apreensão no local conhecido como Rio do Peixe e Divisinha.

Graças ao uso do cão de faro e táticas policiais, foram apreendidas três armas de fogo e diversas munições.

Dois homens também foram presos na operação.

Fonte: ALCO – 29º BPM – PM MG

Beatriz Aquino