Polícia apreende armas de fogo no Bairro Santa Augusta

Na noite desta quarta-feira (8), a Polícia Militar de Poços de Caldas compareceu em uma residência do bairro Santa Augusta para atender a denúncia de uma mulher de 37 anos ligou para o 190 relatando que foi ameaçada por seu companheiro, um homem de 39 anos.

A vítima relatou ainda que temia por sua vida e a de sua família, já que sabia que o homem possuía duas armas de fogo guardadas em casa.

As equipes policiais chegaram ao local e imediatamente, abordaram o suspeito.

Durante buscas em sua residência, foram localizados uma espingarda calibre .12 e uma Pistola calibre .380, além de 305 munições cal .22 e 11 munições calibre .380

O autor recebeu voz de prisão em flagrante e as armas de fogo foram apreendidas.

Fonte: Polícia Militar de Poços de Caldas

Beatriz Aquino

