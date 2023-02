Polícia apreende narcotraficantes na zona leste da cidade

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar de Poços de Caldas realizou neste domingo (26), uma operação contra criminosos que atuam com o tráfico de drogas no Bairro Aparecida, mais precisamente na rua Acácia, já conhecida por ocorrências anteriores e alvos de constantes denúncias. A operação contou com equipe com motocicletas posicionadas em ponto estratégico para monitorar as condutas de suspeitos na área.

De acordo com informações da PM, durante o patrulhamento, os militares observaram que dois menores, também já conhecidos no meio policial pelo exercício do tráfico, mantinham contato com veículos e pessoas que passavam no local, recebendo dinheiro e entregando substâncias suspeitas.

Durante a abordagem, a PM encontrou em posse dos menores algumas pedras de crack e com ajuda de cães farejadores, localizou mais substâncias que somadas chegaram a 309 pedras de crack e duas buchas de maconha. Com os menores infratores foi também apreendido um celular e a quantia de R$ 13,25.

Fonte : Polícia Militar

Beatriz Aquino