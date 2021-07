Polícia Civil apreende 15kg de entorpecentes em Poços de Caldas

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em Poços de Caldas realizou nesta manhã (27) uma operação para dar cumprimento a mandados de busca e apreensão em imóveis localizados nos bairros Jardim Ipê, Santa Rita e Estância São José.

Durante as diligências, as equipes policiais apreenderam cerca de 15 kg de substâncias entorpecentes, entre maconha, crack e cocaína, além de cerca de R$3.000,00.

A ação é parte de uma investigação relacionada a homicídio ocorrido no mês de julho de 2021, no bairro Santa Rita.

MAIS INFORMAÇÕES EM NOSSOS TELEJORNAIS

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.