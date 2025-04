Polícia Civil apreende adolescentes envolvidos em roubos de veículos em Poços de Caldas

A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia Especializada em Trânsito e Acidentes de Veículos de Poços de Caldas, deflagrou, no dia 10 de abril, uma operação conjunta com a Polícia Militar para combater uma quadrilha responsável por uma série de roubos de veículos na cidade.

Durante a ação, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão domiciliar e dois mandados de internação contra adolescentes suspeitos de envolvimento nos crimes. Segundo as investigações, os atos infracionais praticados pelos jovens são análogos a roubos majorados, todos cometidos com o uso de armas de fogo e sob grave ameaça às vítimas.

A onda de roubos teve início em dezembro de 2024 e já contabiliza mais de dez ocorrências em 2025. A investigação revelou que os crimes eram praticados por um grupo composto, majoritariamente, por adolescentes. Um dos casos que motivou as internações foi o roubo de um Jeep Renegade no estacionamento da PUC Poços de Caldas, em 18 de fevereiro deste ano. Os dois menores apreendidos tiveram participação direta no crime.

A Justiça da Infância e Juventude atendeu ao pedido do Ministério Público e decretou a internação dos adolescentes, que foram encaminhados ao Centro Socioeducativo de Araxá.

A Polícia Civil acredita que, com a apreensão dos suspeitos, especialmente de um dos adolescentes apontado como envolvido na maioria dos casos, os índices de roubo de veículos na cidade devem cair significativamente.

As investigações continuam para identificar outros integrantes do grupo, incluindo adultos penalmente imputáveis.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.