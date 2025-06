Polícia Civil apreende drogas e dinheiro durante operação em Divisa Nova (MG)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (3) durante uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais em Divisa Nova, no Sul do estado. Ele é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e foi detido após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em sua residência, onde vivia com uma adolescente de 14 anos.

No local, os policiais encontraram 139 buchas de maconha já fracionadas e embaladas para venda, além de R$ 364,00 em dinheiro e dois aparelhos celulares. O suspeito foi conduzido ao presídio, onde permanecerá à disposição da Justiça. A adolescente foi ouvida pelas autoridades e, em seguida, liberada.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Polícia da Comarca de Cabo Verde, com apoio de policiais da unidade de Botelhos e supervisão do Delegado Regional de Poços de Caldas. A operação faz parte de uma investigação em andamento sobre o tráfico de drogas e crimes violentos no município.

A Polícia Civil reforça que os trabalhos investigativos continuam, com o objetivo de combater o crime e garantir mais segurança à população da região.