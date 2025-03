Polícia Civil apreende maquinário roubado avaliado em R$487 mil em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio do 18º Departamento/2ª DRPC de Alfenas, apreendeu, na manhã desta terça-feira, 11, um maquinário agrícola avaliado em R$487.000,00. O equipamento, utilizado em lavouras de feijão, havia sido obtido por meio de estelionato no início deste mês de uma empresa do Sul do Brasil.

O maquinário foi localizado no bairro Jardim Itamaraty II, em Poços de Caldas, e será devolvido ao legítimo proprietário. Durante a apreensão, a polícia encontrou o equipamento em cima de um caminhão, o que levou à condução de três pessoas à Delegacia de Polícia Civil de Poços de Caldas, incluindo o motorista do veículo. Todos prestaram depoimento e foram liberados posteriormente.

As investigações continuam com o objetivo de esclarecer completamente os fatos e identificar os responsáveis pelo crime.