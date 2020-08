Polícia Civil apreende pés de maconha em Poços de Caldas

As plantas foram encontradas em uma casa do bairro Santa Ângela

Alice Dionisio | 11h49

A Polícia Civil de Poços de Caldas recebeu uma denúncia anônima de que havia plantas semelhantes a maconha, em uma casa no bairro Santa Ângela. Ontem (18), os policiais realizaram uma operação para apreender os entorpecentes.

A equipe deslocou até o local e, com o auxílio de um drone, fizeram imagens capazes de confirmar a existência da plantação.

Em conversa com a moradora, esta informou não saber qual seria o tipo das plantas. Porém, o marido dela confirmou que cultivava maconha para uso pessoal. Além disso, no quarto do casal, foi localizada uma porção de substância semelhante à maconha.

O proprietário da droga foi conduzido até a Delegacia Regional de Poços de Caldas.

