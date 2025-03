Polícia Civil cumpre prisão preventiva de foragido em Poços de Caldas

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, na quinta-feira, 26, um homem de 25 anos, que estava foragido desde novembro de 2024. A prisão preventiva foi cumprida no bairro Dom Bosco, na zona leste de Poços de Caldas.

A corporação reforçou a importância do Disque Denúncia 181, que continua disponível para receber informações anônimas da população, visando contribuir com a segurança pública. A identidade do denunciante é mantida em sigilo absoluto, garantindo o anonimato e a proteção das informações compartilhadas.

