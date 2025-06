Polícia Civil de Andradas deflagra operação “Contra Golpe 2” com apoio da Polícia Militar

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na manhã desta quarta-feira, 25 de junho de 2025, a Polícia Civil de Andradas, com o apoio da Polícia Militar, deflagrou a Operação Contra Golpe 2, voltada ao combate de crimes de estelionato no município e região.

Durante a ação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas cidades de Andradas e Ibitiura de Minas, além da execução de mandado de prisão preventiva contra um homem de 48 anos, capturado em Andradas. Após ser ouvido, o suspeito foi encaminhado ao Presídio local.

Durante o cumprimento do mandado de prisão, um representante de uma empresa de máquinas de construção da Região Metropolitana de Belo Horizonte compareceu à residência do investigado, atendendo a um pedido de negociação feito pelo próprio suspeito. Segundo apurado, o homem pretendia adquirir uma máquina avaliada em aproximadamente R$ 790 mil. O representante foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Andradas, onde prestou depoimento e detalhou o processo comercial da empresa.

De acordo com a delegada responsável pelas investigações, Dra. Michele Rocha, “o pedido de prisão foi necessário diante dos fortes indícios de envolvimento do suspeito em diversos crimes de estelionato, envolvendo bens de alto valor, como máquinas agrícolas e outros equipamentos. As investigações seguem com o objetivo de concluir os inquéritos em andamento na Delegacia de Andradas.”