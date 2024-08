Polícia Civil de Minas Gerais alerta para novo golpe em Poços de Caldas

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) emitiu um alerta sobre um golpe que tem sido registrado em Poços de Caldas. O esquema envolve golpistas que se passam por servidores públicos para enganar comerciantes, especialmente aqueles que oferecem serviços de delivery na área de alimentação.

O golpe consiste em realizar pedidos nos estabelecimentos e, após a entrega, alegar que o entregador forneceu um troco incorreto. O golpista, então, solicita que a quantia “errada” seja devolvida via Pix.

A PCMG recomenda que os consumidores não efetuem transferências de valores nessas circunstâncias. Em caso de necessidade de reembolso, a orientação é procurar diretamente o estabelecimento onde a compra foi realizada.

