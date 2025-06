Polícia Civil de Minas Gerais altera horário de atendimento para validação de vistorias veiculares em Poços de Caldas

A Delegacia Especializada de Trânsito e Acidente de Veículos da Polícia Civil de Minas Gerais informa que, a partir de julho, o atendimento para validação de vistorias veiculares pendentes pela CIRETRAN — realizadas após conferência por empresas privadas credenciadas pela CET/SEPLAG — será realizado exclusivamente às sextas-feiras, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

O atendimento permanecerá no local habitual: Avenida Mansur Frayha, nº 1365, bairro Jardim Elizabeth, ao lado da Rodoviária de Poços de Caldas.

A mudança tem como objetivo otimizar o fluxo de atendimento e garantir mais organização e eficiência na prestação do serviço à população.

