Polícia Civil de Minas Gerais deflagra operação e prende suspeitos de tentativa de homicídio em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na manhã de terça-feira (28), a Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou uma operação em Poços de Caldas, no Sul do estado, com o objetivo de cumprir mandados de prisão e busca e apreensão relacionados a uma tentativa de homicídio ocorrida em fevereiro de 2024.

O caso envolve uma mulher de 45 anos que foi esfaqueada devido a uma dívida de drogas adquiridas em uma loja de conveniência no Bairro Parque Esperança. Durante a operação, um funcionário do estabelecimento alertou sobre a presença dos policiais, levando um dos suspeitos a arremessar uma sacola contendo pedras de crack embaladas para venda pela janela.

No local, foram apreendidos entorpecentes, balanças de precisão, facas com resquícios de droga, dinheiro e outros insumos utilizados para embalar drogas. Além dos dois envolvidos na tentativa de homicídio, um terceiro indivíduo foi preso no estabelecimento. O trio foi encaminhado à delegacia e autuado em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Ainda no decorrer das diligências, o terceiro suspeito envolvido na tentativa de homicídio foi localizado no final da tarde e, assim como os demais, encaminhado ao Sistema Prisional após a formalização dos procedimentos de Polícia Judiciária.

A operação também revelou a organização do ponto de drogas, onde a venda dos entorpecentes era monitorada remotamente por um sistema de câmeras de segurança. Os suspeitos permanecem recolhidos e à disposição da Justiça.