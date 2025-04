Polícia Civil de Minas Gerais esclarece investigação sobre homicídio de homem desaparecido em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Civil de Minas Gerais apresentou, na manhã desta quarta-feira (16), os desdobramentos da investigação que levou à prisão de dois suspeitos de envolvimento na morte de um homem de 45 anos, desaparecido desde fevereiro deste ano em Poços de Caldas, no Sul de Minas.

Durante coletiva de imprensa, os investigadores informaram que os suspeitos, de 36 e 28 anos, foram presos no último dia 9 de abril nos municípios de Campos Gerais e Três Pontas, respectivamente. O veículo utilizado para transportar o corpo da vítima foi localizado em Três Pontas. Segundo a perícia, o automóvel teve os bancos removidos, posteriormente encontrados em uma oficina da cidade. Exames periciais identificaram vestígios de sangue em um dos assentos.

Conforme apurado, o crime teria ocorrido no dia 7 de fevereiro. O suspeito de 36 anos teria atraído a vítima até uma área rural do município de Caldas, sob o pretexto de negociar um terreno como forma de quitar uma dívida de R$ 55 mil. No local, a vítima foi alvejada por dois disparos de arma de fogo e, em seguida, teve o corpo ocultado com o uso do veículo.

Dois dias depois, em 9 de fevereiro, o irmão do autor, de 28 anos, teria abandonado a motocicleta da vítima em uma rua do bairro Parque Vivaldi Leite Ribeiro, em Poços de Caldas, com o auxílio de um terceiro envolvido ainda não identificado.

Os dois suspeitos permanecem detidos no sistema prisional e estão à disposição da Justiça. Até o momento, o corpo da vítima não foi localizado. As investigações seguem em andamento.