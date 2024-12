Polícia Civil de Minas Gerais indicia tutor por maus-tratos a animal em Poços de Caldas

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu as investigações e indiciou um homem por maus-tratos contra animais, em Poços de Caldas. O caso, que gerou grande repercussão, foi registrado no início de janeiro, após uma denúncia de maus-tratos em uma residência da cidade.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender à ocorrência, encontrando um cachorro já morto, amarrado por uma corda curta sobre o telhado da casa. De acordo com a perícia realizada pela PCMG, o animal estava exposto ao sol intenso e sem abrigo adequado, em condições incompatíveis com o seu bem-estar. Embora houvesse água disponível no local, a posição em que o cão estava preso impedia o acesso a ela.

O laudo pericial confirmou que o animal apresentava um baixíssimo grau de bem-estar, evidenciando maus-tratos graves. Testemunhas afirmaram que o cachorro era frequentemente mantido amarrado por longos períodos, e que a corda teria causado a asfixia do animal após ele tentar pular o muro em busca de sombra.

