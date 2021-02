Polícia Civil de Poços de Caldas conclui operação La Santuzza

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu investigação precedente à operação La Santuzza, em Poços de Caldas, Sul do estado. O objetivo foi combater o comércio ilícito de entorpecentes no bairro Santa Rosália. Ao todo, 18 pessoas foram indiciadas por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

A primeira fase da operação foi deflagrada em dezembro do último ano, e a segunda neste mês. Cerca de 150 policiais civis participaram da ação policial. Também atuaram a Coordenação Aerotática (CAT) e o Canil da PCMG.

Resultado

A operação resultou no cumprimento de 12 mandados de prisão preventiva, 30 mandados de busca e apreensão e 10 de internação de adolescentes cooptados. Dois suspeitos estão foragidos da Justiça.

