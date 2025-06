Polícia Civil de Poços de Caldas intensifica combate a furtos e prende dois suspeitos em ações distintas

A Polícia Civil de Minas Gerais em Poços de Caldas elucidou três crimes patrimoniais e efetuou duas prisões nesta quinta-feira, 05, em operações conduzidas pela Delegacia de Furtos e Roubos do município.

Durante o retorno de uma das diligências, os investigadores flagraram um homem de 25 anos carregando uma caixa de som em via pública. O suspeito, já conhecido pelos policiais por possuir uma extensa ficha criminal relacionada a furtos para sustentar o vício em crack, foi abordado. Ao ser questionado, ele confessou que havia acabado de furtar o equipamento de uma residência no bairro Parque Primavera e pretendia trocá-lo por drogas.

O indivíduo foi preso em flagrante e levado à delegacia, onde teve o ato formalizado. Além do crime cometido no dia, a equipe apurou que ele também seria responsável por outros dois furtos a residências registrados nas últimas semanas. No momento da prisão, o investigado cumpria pena em liberdade, beneficiado por medida judicial.

Na mesma data, outro homem, de 39 anos, também foi detido por envolvimento em um furto ocorrido em 1º de junho. Parte dos bens subtraídos foi encontrada com ele durante uma operação da PCMG.

Ainda como parte das diligências, os policiais civis localizaram um celular furtado de um estabelecimento comercial no centro da cidade, no último dia 3. O aparelho foi recuperado em uma loja de assistência técnica. Os responsáveis pelo estabelecimento foram conduzidos à delegacia e serão investigados por receptação.

As ações reforçam o compromisso da Polícia Civil com o combate aos crimes patrimoniais e a rápida resposta às ocorrências na cidade.

